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Смертельне ДТП з нацгвардійцем: суддю Тандира залишили під вартою

Фото: Олексій Тандир (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який у травні на смерть збив бійця Нацгвардії поблизу блокпосту у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Так, суд залишив запобіжний захід Тандиру без змін. Суддя залишиться під вартою без можливості внесення застави ще як мінімум місяць.

Слідство стверджує, що має докази того, що суддя перебував у стані сп'яніння. При цьому результатів аналізів біологічних зразків досі немає.

Сам Тандир заявляє, що не перебував у стані сп'яніння в момент аварії.

Смертельна ДТП в Києві

Вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпосту в Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Тандира затримали. Повідомлялося, що він міг сісти за кермо у стані сп'яніння. Судді оголосили підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення. 27 травня його арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

Більше про резонансну ДТП читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КиївДТПНацгвардіяСуд