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Смертельне ДТП в Луцьку: загинуло подружжя, травмовані двоє дітей

Понеділок 02 червня 2025 12:20
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Смертельне ДТП в Луцьку: загинуло подружжя, травмовані двоє дітей Фото: Смертельне ДТП в Луцьку (vl.npu.gov.ua) 
Автор: Владислава Ткаченко

У Луцьку внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє дорослих, травмовано двох дітей. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Аварія сталася вранці 2 червня на вулиці Львівській.

За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля Opel, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу вантажівці Scania. Унаслідок зіткнення загинули водій Opel та його 40-річна пасажирка.

Як повідомляють у поліції, у салоні також перебували двоє дітей: 6-річного хлопчика госпіталізували з травмами, 12-річній дівчинці надали медичну допомогу на місці та відпустили додому.

На місці події працюють слідчі. Відомості вже внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Фото: ДТП у Луцьку (vl.npu.gov.ua)

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, що у Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Як результат загинули троє людей.

Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Крім того, ми повідомляли, що ще на початку січня у Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Тоді унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

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