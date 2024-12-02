Смертельне ДТП у Дніпрі: поліція затримала водія, який вчинив аварію

За даними правоохоронців, автомобільна аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля BMW біля зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Внаслідок аварії 10-річна пасажирка автомобіля Ford загинула на місці події. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці у свою чергу затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.