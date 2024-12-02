Смертельне ДТП у Дніпрі: поліція затримала водія, який вчинив аварію

У неділю ввечері, в місті Дніпро, відбулося смертельне ДТП. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал Національної поліції України.
За даними правоохоронців, автомобільна аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля BMW біля зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.
Внаслідок аварії 10-річна пасажирка автомобіля Ford загинула на місці події. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці у свою чергу затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями Червонозаводський районний суд Харкова визнав винним 19-річного Миколу Харківського в порушенні правил дорожнього руху. Ідеться про ДТП, яку він скоїв, будучи неповнолітнім, ще 26 жовтня 2021 року, унаслідок якої загинула одна людина та ще троє були травмовані.
Миколу притягнули до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.
Зазначимо, що у вересні цього року Патрульна поліція України опублікувала статистику, згідно з якою кількість ДТП у країні з січня до серпня збільшилася на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Основними причинами таких показників стали - порушення швидкості руху та правил маневрування.
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