UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Смертельне ДТП у Дніпрі: поліція затримала водія, який вчинив аварію

Фото: автомобіль BMW, водій якого врізався в автівку Ford (npu.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, в місті Дніпро, відбулося смертельне ДТП. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал Національної поліції України.

За даними правоохоронців, автомобільна аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля BMW біля зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Внаслідок аварії 10-річна пасажирка автомобіля Ford загинула на місці події. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

 

Правоохоронці у свою чергу затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

ДТП в Україні

Нагадаємо, днями Червонозаводський районний суд Харкова визнав винним 19-річного Миколу Харківського в порушенні правил дорожнього руху. Ідеться про ДТП, яку він скоїв, будучи неповнолітнім, ще 26 жовтня 2021 року, унаслідок якої загинула одна людина та ще троє були травмовані.

Миколу притягнули до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Зазначимо, що у вересні цього року Патрульна поліція України опублікувала статистику, згідно з якою кількість ДТП у країні з січня до серпня збільшилася на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Основними причинами таких показників стали - порушення швидкості руху та правил маневрування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПНаціональна поліція