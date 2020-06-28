Смертельная стрельба в Харьковской области: открыто два дела

Фото: пистолет (РБК-Украина)

Стрелка задержали

Полиция открыла два дела по факту стрельбы в Харьковской области, в результате которой погиб человек и еще двое пострадали. Правоохранители расследуют умышленное убийство и покушение на умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, в селе Гусаровка неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и начал стрелять в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате двое мужчин пострадали и один мужчина от полученных ранений скончался.

Стрелка задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе полицейский открыл стрельбу, чтобы разогнать массовую драку между жителями одной из многоэтажек.

Также ранее сообщалось, что в Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра.

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Автор: Анастасия Рокитна