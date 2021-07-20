ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Смертельная авария на Закарпатье: Mercedes Vito столкнулся с грузовиком

Новина українською →
Закарпатская область, Вторник 20 июля 2021 17:40
Смертельная авария на Закарпатье: Mercedes Vito столкнулся с грузовиком Фото: смертельная авария на Закарпатье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате аварии на трассе Киев - Чоп погибла женщина, трое - госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатья.

"На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что 33-летний житель Береговщины на автомобиле "Mercedes Vito" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "МАН", которым управлял 37-летний львовянин", - отмечается на сайте органа.

Стоит отметить, что в результате столкновения погибла 23-летняя пассажирка автомобиля "МАН". Водитель "Mercedes Vito" и двое детей 2014 и 2015 года сейчас госпитализированы в больницу.

Согласно 2 статье 286 Уголовного кодекса Украины, водителю, который повлек аварию грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: смертельная авария на Закарпатье (фото zk.npu.gov.ua)
Читайте РБК-Украина в Google News
авария Закарпатье Закарпатская область
NEWS
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года