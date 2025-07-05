Смертельна витівка в Ніжині: підлітків уразило струмом на даху вагона, один загинув

У Ніжині сьогодні, 5 липня, трапилась смертельна трагедія. Хлопця 15 років та 19-річну дівчину вразило струмом на даху залізничного вагона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

"Залізниця - не місце для розваг. Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя!", - зазначили рятувальнки.

"На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації", - повідомили в ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

Як повідомили рятувальники, сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

Зауважимо, що такі випадки дійсно не поодинокі. Зокрема лише навесні цього року двоє підлітків в місті Вишневому, що знаходиться під Києвом, лазили по вантажних вагонах.

Через враження струмом один хлопець загинув на місці, інший отримав поранення.

Крім того, місяць тому подібне сталось і в Одесі. На залізничній станції струмом уразило 10-річного хлопчика, який виліз на дах вантажного вагона.

Від удару дитину відкинуло під поїзд.

Зауважимо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні стрімко поширюється нова небезпечна гра серед дітей - зачепінг. Йдеться про екстремальні спроби проїхатися на зовнішніх частинах потягів, трамваїв чи метро.

Від початку року зафіксовано щонайменше 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей. Особливо тривожна ситуація - у Києві.

Зачепінг - не просто порушення правил, а смертельно небезпечна розвага. Напруга в контактній мережі може сягати 27 тисяч вольтів, а зіткнення з перешкодами чи падіння з висоти при русі потяга до 100 км/год часто не залишає шансів на порятунок.

Варто відзначити, що за такі дії передбачена й адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Фахівці закликають батьків уважніше стежити за захопленнями дітей, обговорювати з ними потенційні ризики, а випадкових очевидців - одразу повідомляти про подібні ситуації водіям потягів, рятувальникам або поліції.

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