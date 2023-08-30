Смертельна стрілянина у Дніпрі: що кажуть у прокуратурі про водія авто

За кермом автомобіля, який вчора поліцейські зупинили в Дніпрі, могла бути жінка. При цьому відомо, що патрульний у ході сутички застрелив чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника прокурора області Олександра Савенка на брифінгу, якого цитує "Суспільне" .

"Попередньо, була водійка. Всі точні обставини будуть встановлені в ході слідства", - сказав він.

При цьому Савенко не підтвердив та не спростував дані про порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху. Він зазначив, що відео з місця подій, яке шириться мережею, будуть досліджувати в ході слідства.

За словами заступника прокурора області, у справі наразі затримана одна людина.

Смертельна стрілянина в Дніпрі

Вчора ввечері ЗМІ повідомили про стрілянину за участі поліцейських у Дніпрі, внаслідок чого загинув чоловік.

За попередніми даними, правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого ігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці за допомогою газового балончика почали витягувати людей з автомобіля. Під час бійки працівник поліції здійснив три постріли з табельної зброї в спину пасажиру. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Додамо, що вчора місцеві пабліки з посиланням на очевидців повідомляли, що спочатку за кермом автомобіля був чоловік. Але після зупинки машини поліцією водій нібито почав мінятися місцем з пасажиркою. На відео з камер, опублікованих у середу, може здатися, що за кермом дійсно був чоловік.

При цьому офіційних коментарів щодо цього поки не давали ані у поліції, ані слідчі органи, які розслідують справу.

Прес-секретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка у коментарі РБК-Україна повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту.

Пізніше стало відомо, що поліцейського затримали.

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