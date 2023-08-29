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Смертельна стрілянина у Дніпрі. Поліція та ДБР почали розслідування

Фото: поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Керівництво Нацполіції розпочало кримінальне провадження щодо інциденту зі смертельною стрільбою та правоохоронцем у місті Дніпро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Як розповіли у відомстві, інцидент трапився сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи. На місці події працюють всі відповідні служби - слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань.

Саме у ДБР в рамках кримінального провадження будуть встановлювати усі обставини події.

"Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків", - сказано у повідомленні.

Фото: місце стрілянини уДніпрі (t.me/DBRgovua)

Що кажуть в ДБР

У коментарі РБК-Україна прес-секретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту у Дніпрі.

Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. 

Працівнику поліції довелося застосувати табельну зброю. В результаті чого від отриманих вогнепальних поранень помер водій авто.

Наразі, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Слідчі ДБР вивчають всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Стрілянина у Дніпрі

Ввечері вівторка, 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинув чоловік.

Нагадаємо, 26 серпня у центрі Дніпра місцевий житель влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Пізніше його затримали правоохоронці.

Також у середині липня невідомі в Одесі обстріляли автомобіль з травматичної зброї. Поліція вводила у місті операцію "Сирена".

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