Смертельна помилка? Експерт пояснив, чи можна підбирати дитинчат диких тварин

Якщо під час прогулянки лісом або в степу людина натрапляє на дитинча дикої тварини, у когось може виникнути бажання підібрати його та "врятувати". Проте чи варто насправді так робити - знають не всі.
Докладніше про те, як краще поводитись у такій ситуації, розповів в інтерв'ю РБК-Україна кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України Віталій Смаголь.
За словами експерта, якщо людина натрапила на дитинча дикої тварини і поряд із нею немає старших особин, підбирати його не можна "в жодному разі".
Він повідомив, що дорослі тварини - батьки - ніколи не знаходяться біля своїх дітей.
"Бо доросла тварина, перебуваючи біля дитинчат, своїм виглядом показуватиме, що тут десь є малеча", - пояснив науковець.
Так, наприклад, "коли козулька приносить козеня", вона:
"Так само пташенята - коли підростають. Уже не вміщаються у гнізді, але ще не можуть активно літати, тому просто перепурхують. Сидять то там, то там", - поділився спеціаліст.
Він зауважив, що птахи - батьки "орієнтуються на їхній голос і прилітають годувати".
"А люди, коли бачать таке пташеня, несуть його додому, де воно благополучно здохне", - додав Смаголь.
Саме тому, за його словами, "у жодному разі дитинчат диких тварин рухати не можна".
"Батьки знають, де вони знаходяться. І обов'язково їх погодують та захистять", - підсумував експерт.
Нагадаємо, раніше українців попереджали про "хвилю вторгнень" диких звірів на кордоні.
Крім того, ми пояснювали, коли в Україні стартує "сезон тиші", що це за період і чому важливо берегти спокій природи.
Читайте також, яких тварин заборонено утримувати в домашніх умовах в Україні (за деяких із них можуть не лише оштрафувати, але й позбавити волі).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.