Смертельна помилка? Експерт пояснив, чи можна підбирати дитинчат диких тварин

Чи можна людині підбирати дитинча дикої тварини

За словами експерта, якщо людина натрапила на дитинча дикої тварини і поряд із нею немає старших особин, підбирати його не можна "в жодному разі".

Він повідомив, що дорослі тварини - батьки - ніколи не знаходяться біля своїх дітей.

"Бо доросла тварина, перебуваючи біля дитинчат, своїм виглядом показуватиме, що тут десь є малеча", - пояснив науковець.

Так, наприклад, "коли козулька приносить козеня", вона:

відходить від нього на кілька сотень метрів;

повертається до нього тільки для того, щоб погодувати.

"Так само пташенята - коли підростають. Уже не вміщаються у гнізді, але ще не можуть активно літати, тому просто перепурхують. Сидять то там, то там", - поділився спеціаліст.

Він зауважив, що птахи - батьки "орієнтуються на їхній голос і прилітають годувати".

"А люди, коли бачать таке пташеня, несуть його додому, де воно благополучно здохне", - додав Смаголь.

Саме тому, за його словами, "у жодному разі дитинчат диких тварин рухати не можна".

"Батьки знають, де вони знаходяться. І обов'язково їх погодують та захистять", - підсумував експерт.