Смертельна помилка? Експерт пояснив, чи можна підбирати дитинчат диких тварин

Якщо під час прогулянки лісом або в степу людина натрапляє на дитинча дикої тварини, у когось може виникнути бажання підібрати його та "врятувати". Проте чи варто насправді так робити - знають не всі.

Докладніше про те, як краще поводитись у такій ситуації, розповів в інтерв'ю РБК-Україна кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України Віталій Смаголь.

Чи можна людині підбирати дитинча дикої тварини

За словами експерта, якщо людина натрапила на дитинча дикої тварини і поряд із нею немає старших особин, підбирати його не можна "в жодному разі".

Він повідомив, що дорослі тварини - батьки - ніколи не знаходяться біля своїх дітей.

"Бо доросла тварина, перебуваючи біля дитинчат, своїм виглядом показуватиме, що тут десь є малеча", - пояснив науковець.

Так, наприклад, "коли козулька приносить козеня", вона:

відходить від нього на кілька сотень метрів;

повертається до нього тільки для того, щоб погодувати.

"Так само пташенята - коли підростають. Уже не вміщаються у гнізді, але ще не можуть активно літати, тому просто перепурхують. Сидять то там, то там", - поділився спеціаліст.

Він зауважив, що птахи - батьки "орієнтуються на їхній голос і прилітають годувати".

"А люди, коли бачать таке пташеня, несуть його додому, де воно благополучно здохне", - додав Смаголь.

Саме тому, за його словами, "у жодному разі дитинчат диких тварин рухати не можна".

"Батьки знають, де вони знаходяться. І обов'язково їх погодують та захистять", - підсумував експерт.