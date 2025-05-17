Смертельна "Оса" ЗСУ: на озброєнні української армії з'явився новий дрон

Українська армія отримала на озброєння новий ударний дрон "Веспа-15". Його допустили до експлуатації у ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Веспа" з італійської перекладається як "оса". Безпілотний авіаційний комплекс "Веспа-15" здатний подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.
Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи засобів радіоелектронної протидії. Як зазначили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, вибухове "жало" українського дрона може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.
Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.
Під час повномасштабної війни українські розробники виготовили унікальні морські дрони Magura, які використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони. Саме ці безпілотники знищують російський флот та інші об'єкти ворога у морі.
Нещодавно воїни ГУР вперше в історії з морських дронів знищили два російських літаки Су-30 у Чорному морі.
Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, були застосовані нові Magura V7 з ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Пізніше у мережі показали перше фото нових морських дронів Magura V7.
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