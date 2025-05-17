Смертельна "Оса" ЗСУ: на озброєнні української армії з'явився новий дрон

Унікальні українські дрони

Під час повномасштабної війни українські розробники виготовили унікальні морські дрони Magura, які використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони. Саме ці безпілотники знищують російський флот та інші об'єкти ворога у морі.

Нещодавно воїни ГУР вперше в історії з морських дронів знищили два російських літаки Су-30 у Чорному морі.

Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, були застосовані нові Magura V7 з ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Пізніше у мережі показали перше фото нових морських дронів Magura V7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.