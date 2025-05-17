Смертельна "Оса" ЗСУ: на озброєнні української армії з'явився новий дрон

Українська армія отримала на озброєння новий ударний дрон "Веспа-15". Його допустили до експлуатації у ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи засобів радіоелектронної протидії. Як зазначили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, вибухове "жало" українського дрона може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.

"Веспа" з італійської перекладається як "оса". Безпілотний авіаційний комплекс "Веспа-15" здатний подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Унікальні українські дрони

Під час повномасштабної війни українські розробники виготовили унікальні морські дрони Magura, які використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони. Саме ці безпілотники знищують російський флот та інші об'єкти ворога у морі.

Нещодавно воїни ГУР вперше в історії з морських дронів знищили два російських літаки Су-30 у Чорному морі.

Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, були застосовані нові Magura V7 з ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Пізніше у мережі показали перше фото нових морських дронів Magura V7.

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