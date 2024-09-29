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Смертельна "хвороба подряпин". В МОЗ розповіли про правець та як себе захистити

Неділя 29 вересня 2024 15:06
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Смертельна "хвороба подряпин". В МОЗ розповіли про правець та як себе захистити Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правець є серйозним інфекційним захворюванням, яке вражає нервову систему та викликає сильні м'язові спазми. Навіть за наявності медичної допомоги ймовірність летального наслідку може сягати до 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Збудник хвороби - бактерія Clostridium tetani, яка потрапляє в організм через ґрунт та екскременти тварин. Найчастіше інфікування відбувається через рани, опіки, укуси тварин, подряпини або при використанні нестерильних інструментів для пірсингу, татуювань або ін'єкцій.

Перші ознаки захворювання з’являються через 3–21 день після зараження. Основні симптоми включають:

  • болісні спазми м'язів, що ускладнюють дихання та ковтання;
  • труднощі з відкриванням рота через спазм щелеп;
  • підвищення температури тіла до 38℃ і вище;
  • надмірне потовиділення і прискорене серцебиття;
  • в окремих випадках – ламкість кісток.

При появі симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря. Ускладнення правця можуть призвести до пневмонії та легеневої емболії. Шанси на виживання залежать від оперативного надання допомоги, віку та загального стану пацієнта.

Вакцинація - найефективніша профілактика

Найефективнішим способом профілактики правця є вакцинація. Вона входить до Національного календаря профілактичних щеплень і захищає не лише від правця, а й від дифтерії та кашлюку. Для отримання безоплатної вакцини необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Вакцини є в наявності у всіх регіонах України.

Вакцинація починається у ранньому віці: перші три дози вводяться у 2, 4 та 6 місяців, а перша ревакцинація проводиться у 18 місяців. Наступні ревакцинації відбуваються у 6 та 16 років, а надалі – кожні 10 років. Якщо якісь дози були пропущені, важливо надолужити вакцинацію. Лікар допоможе скласти індивідуальний графік, якщо ви не впевнені щодо попередніх щеплень.

У разі травми, контакту з брудом або укусу тварини важливо також негайно звернутися до медиків. Якщо останнє щеплення було більше 5 років тому, може знадобитися додаткова ін'єкція протиправцевого анатоксину.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чим віспа мавп відрізняється від натуральної.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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