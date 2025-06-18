ДТП з українцями у Франції: додому повернулась перша група постраждалих підлітків (фото)

Зазначається, що протягом усього часу після аварії українські дипломати у Франції, Австрії та в представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу - підтримували зв’язок із лікарнями, організовували логістику та супровід.

Повернення відбулося залізничним маршрутом: Париж-Відень-Чоп-Чернівці.

У службі МЗС наголосили, що цю складну евакуацію вдалося здійснити завдяки злагодженій роботі медиків, рятувальників, поліції, волонтерів, залізничників і представників українських громад за кордоном.

У французьких лікарнях наразі залишаються ще дев’ятеро українців. Консули продовжують тримати зв’язок із ними та лікарями.

Фото: до України повернулась перша група постраждалих у ДТП підлітків (facebook.com/ConsularServiceMFA)