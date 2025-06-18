UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ДТП з українцями у Франції: додому повернулась перша група постраждалих підлітків (фото)

Фото: до України повернулась перша група постраждалих у ДТП підлітків (facebook.com/ConsularServiceMFA)
Автор: Ірина Глухова

В Україну повернулась перша група українських підлітків і супроводжуючих, які постраждали внаслідок ДТП у Франції 13 червня. Загалом приїхали 40 осіб.

Зазначається, що протягом усього часу після аварії українські дипломати у Франції, Австрії та в представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу - підтримували зв’язок із лікарнями, організовували логістику та супровід.

Повернення відбулося залізничним маршрутом: Париж-Відень-Чоп-Чернівці. 

У службі МЗС наголосили, що цю складну евакуацію вдалося здійснити завдяки злагодженій роботі медиків, рятувальників, поліції, волонтерів, залізничників і представників українських громад за кордоном.

У французьких лікарнях наразі залишаються ще дев’ятеро українців.  Консули продовжують тримати зв’язок із ними та лікарями.

 

Фото: до України повернулась перша група постраждалих у ДТП підлітків (facebook.com/ConsularServiceMFA)

ДТП з українськими дітьми у Франції

Нагадаємо, 13 червня, у французькому департаменті Сарт сталося ДТП за участю автобуса, що перевозив дітей. В результаті аварії загинули щонайменше четверо людей, ще понад сорок дістали травми різного ступеня тяжкості.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що троє загиблих - українці, а ще двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Після ДТП один із двох українських водіїв, які керували автобусом під час аварії 13 червня, отримав офіційне обвинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяДТП