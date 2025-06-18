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ДТП з українцями у Франції: додому повернулась перша група постраждалих підлітків (фото)

Україна, Середа 18 червня 2025 13:06
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ДТП з українцями у Франції: додому повернулась перша група постраждалих підлітків (фото) Фото: до України повернулась перша група постраждалих у ДТП підлітків (facebook.com/ConsularServiceMFA)
Автор: Ірина Глухова

В Україну повернулась перша група українських підлітків і супроводжуючих, які постраждали внаслідок ДТП у Франції 13 червня. Загалом приїхали 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.

Зазначається, що протягом усього часу після аварії українські дипломати у Франції, Австрії та в представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу - підтримували зв’язок із лікарнями, організовували логістику та супровід.

Повернення відбулося залізничним маршрутом: Париж-Відень-Чоп-Чернівці.

У службі МЗС наголосили, що цю складну евакуацію вдалося здійснити завдяки злагодженій роботі медиків, рятувальників, поліції, волонтерів, залізничників і представників українських громад за кордоном.

У французьких лікарнях наразі залишаються ще дев’ятеро українців. Консули продовжують тримати зв’язок із ними та лікарями.

Фото: до України повернулась перша група постраждалих у ДТП підлітків (facebook.com/ConsularServiceMFA)

ДТП з українськими дітьми у Франції

Нагадаємо, 13 червня, у французькому департаменті Сарт сталося ДТП за участю автобуса, що перевозив дітей. В результаті аварії загинули щонайменше четверо людей, ще понад сорок дістали травми різного ступеня тяжкості.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що троє загиблих - українці, а ще двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Після ДТП один із двох українських водіїв, які керували автобусом під час аварії 13 червня, отримав офіційне обвинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень.

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