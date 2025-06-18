ДТП з українцями у Франції: додому повернулась перша група постраждалих підлітків (фото)
В Україну повернулась перша група українських підлітків і супроводжуючих, які постраждали внаслідок ДТП у Франції 13 червня. Загалом приїхали 40 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
Зазначається, що протягом усього часу після аварії українські дипломати у Франції, Австрії та в представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу - підтримували зв’язок із лікарнями, організовували логістику та супровід.
Повернення відбулося залізничним маршрутом: Париж-Відень-Чоп-Чернівці.
У службі МЗС наголосили, що цю складну евакуацію вдалося здійснити завдяки злагодженій роботі медиків, рятувальників, поліції, волонтерів, залізничників і представників українських громад за кордоном.
У французьких лікарнях наразі залишаються ще дев’ятеро українців. Консули продовжують тримати зв’язок із ними та лікарями.
Фото: до України повернулась перша група постраждалих у ДТП підлітків (facebook.com/ConsularServiceMFA)
ДТП з українськими дітьми у Франції
Нагадаємо, 13 червня, у французькому департаменті Сарт сталося ДТП за участю автобуса, що перевозив дітей. В результаті аварії загинули щонайменше четверо людей, ще понад сорок дістали травми різного ступеня тяжкості.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що троє загиблих - українці, а ще двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Після ДТП один із двох українських водіїв, які керували автобусом під час аварії 13 червня, отримав офіційне обвинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.