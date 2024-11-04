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Смертельна ДТП на Теремках: стали відомі подробиці аварії

Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві на Теремках зранку сталась смертельна ДТП через наїзд автобуса на автомобілі. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Як розповідає поліція, 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi. Останні ж зупинились, щоб полагодити один з автомобілів, який зламався під час руху. 

 

Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)

Після зіткнення з автомобілями автобус у  некерованому стані виїхав за межі дороги. 

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Niva загинув на місці. Ще четверо осіб отримали важкі поранення й були госпіталізовані. 

ДТП в Україні 

У жовтні в київському Солом'янському районі сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки "Газель".

Того ж місяця поблизу Львова відбулася масштабна ДТП: зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка компанії "Нова пошта" та кілька легкових авто. Внаслідок цієї аварії загинуло двоє осіб, а десятки людей отримали травми різної тяжкості.

Зокрема у Чернігівській області сталася ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей.  

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КиївДТП