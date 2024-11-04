ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Смертельна ДТП на Теремках: стали відомі подробиці аварії

Понеділок 04 листопада 2024 12:50
UA EN RU
Смертельна ДТП на Теремках: стали відомі подробиці аварії Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві на Теремках зранку сталась смертельна ДТП через наїзд автобуса на автомобілі. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Як розповідає поліція, 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi. Останні ж зупинились, щоб полагодити один з автомобілів, який зламався під час руху.

Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)

Після зіткнення з автомобілями автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Niva загинув на місці. Ще четверо осіб отримали важкі поранення й були госпіталізовані.

ДТП в Україні

У жовтні в київському Солом'янському районі сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки "Газель".

Того ж місяця поблизу Львова відбулася масштабна ДТП: зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка компанії "Нова пошта" та кілька легкових авто. Внаслідок цієї аварії загинуло двоє осіб, а десятки людей отримали травми різної тяжкості.

Зокрема у Чернігівській області сталася ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП
NEWS
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США