Смертельна ДТП на Теремках: стали відомі подробиці аварії
У Києві на Теремках зранку сталась смертельна ДТП через наїзд автобуса на автомобілі. Відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.
Як розповідає поліція, 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi. Останні ж зупинились, щоб полагодити один з автомобілів, який зламався під час руху.
Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)
Після зіткнення з автомобілями автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.
Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Niva загинув на місці. Ще четверо осіб отримали важкі поранення й були госпіталізовані.
ДТП в Україні
У жовтні в київському Солом'янському районі сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки "Газель".
Того ж місяця поблизу Львова відбулася масштабна ДТП: зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка компанії "Нова пошта" та кілька легкових авто. Внаслідок цієї аварії загинуло двоє осіб, а десятки людей отримали травми різної тяжкості.
Зокрема у Чернігівській області сталася ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей.
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