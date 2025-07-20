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Смертельна ДТП на Рівненщині: Volkswagen зіткнувся з Audi, загинули троє людей

Фото: На Рівненщині легковик виїхав на трасу і зіткнувся з Audi (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Владислава Ткаченко

У Рівненському районі сталася смертельна аварія: троє людей загинули на місці. Рух на трасі ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненщини.

Що сталося

20 липня близько 8:30 ранку на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів", поблизу села Антонівка, зіткнулися два легковики – Volkswagen та Audi.

За попередніми даними, водій Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автомобілю, що рухався головною трасою.

 
 Фото: На Рівненщині легковик виїхав на трасу і зіткнувся з Audi (t.me/NPU_Rivne)

В результаті аварії загинули водій і двоє пасажирів Volkswagen. Їхні тіла довелося деблоковувати рятувальникам. Водія Audi із травмами доправили до лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти, рятувальники та патрульна поліція.

У поліції підтверджують, що рух трасою ускладнений, і просять водіїв враховувати це при плануванні поїздок.

Як повідомлялось, на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано 13 людей.

Також раніше у Дніпрі сталася смертельна ДТП з автомобілем BMW. В аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.

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ДТПРівненська область