Смертельна ДТП на Рівненщині: Volkswagen зіткнувся з Audi, загинули троє людей

У Рівненському районі сталася смертельна аварія: троє людей загинули на місці. Рух на трасі ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненщини.

У поліції підтверджують, що рух трасою ускладнений, і просять водіїв враховувати це при плануванні поїздок.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти, рятувальники та патрульна поліція.

В результаті аварії загинули водій і двоє пасажирів Volkswagen. Їхні тіла довелося деблоковувати рятувальникам. Водія Audi із травмами доправили до лікарні.

Фото: На Рівненщині легковик виїхав на трасу і зіткнувся з Audi (t.me/NPU_Rivne)

За попередніми даними, водій Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автомобілю, що рухався головною трасою.

20 липня близько 8:30 ранку на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів", поблизу села Антонівка, зіткнулися два легковики – Volkswagen та Audi.

Як повідомлялось, на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано 13 людей.

Також раніше у Дніпрі сталася смертельна ДТП з автомобілем BMW. В аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.

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