Смертельна ДТП під Львовом: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Як зазначили правоохоронці, 24-річному жителю Львівського району повідомили про підозру в порушенні правил безпеки в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей.

Фото: підозрювані у смертельній ДТП (t.me/pgo_gov_ua)

Водночас 31-річному пасажиру авто повідомили про підозру в ненаданні допомоги постраждалим, які перебували в небезпечному для життя стані.

"Водію BMW обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажиру - тримання під вартою з правом внесення застави", - уточнили в Офісі генпрокурора.