Смертельна ДТП під Львовом: підозрюваним обрали запобіжні заходи
Підозрюваним у масштабній аварії під Львовом обрали запобіжні заходи. Їх відправили до слідчого ізолятора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.
Як зазначили правоохоронці, 24-річному жителю Львівського району повідомили про підозру в порушенні правил безпеки в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей.
Фото: підозрювані у смертельній ДТП (t.me/pgo_gov_ua)
Водночас 31-річному пасажиру авто повідомили про підозру в ненаданні допомоги постраждалим, які перебували в небезпечному для життя стані.
"Водію BMW обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажиру - тримання під вартою з правом внесення застави", - уточнили в Офісі генпрокурора.
Аварія під Львовом
Нагадаємо, вчора, 15 грудня, біля села Чижиків Львівського району сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.
На місці аварії загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Також три людини були травмовані.
Пізніше з'ясувалося, що водій BMW зник із місця події, залишивши постраждалих.
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