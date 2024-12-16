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Смертельна ДТП під Львовом: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Львівська область, Понеділок 16 грудня 2024 19:21
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Смертельна ДТП під Львовом: підозрюваним обрали запобіжні заходи Фото: під Львовом сталася масштабна ДТП (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

Підозрюваним у масштабній аварії під Львовом обрали запобіжні заходи. Їх відправили до слідчого ізолятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.

Як зазначили правоохоронці, 24-річному жителю Львівського району повідомили про підозру в порушенні правил безпеки в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей.

Фото: підозрювані у смертельній ДТП (t.me/pgo_gov_ua)

Водночас 31-річному пасажиру авто повідомили про підозру в ненаданні допомоги постраждалим, які перебували в небезпечному для життя стані.

"Водію BMW обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажиру - тримання під вартою з правом внесення застави", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Аварія під Львовом

Нагадаємо, вчора, 15 грудня, біля села Чижиків Львівського району сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

На місці аварії загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Також три людини були травмовані.

Пізніше з'ясувалося, що водій BMW зник із місця події, залишивши постраждалих.

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