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Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Суддю Тандира залишили під вартою

Фото: Олексій Тандир (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Суд відхилив апеляцію судді Олексія Тандира, який збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві. Він залишиться під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд не задовільнив апеляцію адвокатів Тандира щодо запобіжного заходу. Тому підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до 26 серпня без права внесення застави.

Деталі ДТП

Нагадаємо, в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Правоохоронці з'ясували, що Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

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КиївДТПСудЗапобіжний захід