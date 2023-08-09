Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Суддю Тандира залишили під вартою

Суд не задовільнив апеляцію адвокатів Тандира щодо запобіжного заходу. Тому підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до 26 серпня без права внесення застави.

Деталі ДТП

Нагадаємо, в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Правоохоронці з'ясували, що Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

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