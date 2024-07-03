Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову продовжили запобіжний захід

Справа судді Тандира

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді було завершено. Справа перебуває на розгляді суду, а Олексій Тандир - у СІЗО.

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

А у червні 2024 року Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Тандира. ВРП залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати.

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