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Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову продовжили запобіжний захід

Фото: Олексій Тандир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру до 31 серпня 2024 року. Його звинувачують у смертельній ДТП на блокпосту в столиці, внаслідок якої загинув боєць Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 31 серпня 2024 року включно. 
 

Справа судді Тандира

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді було завершено. Справа перебуває на розгляді суду, а Олексій Тандир - у СІЗО.

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

А у червні 2024 року Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Тандира. ВРП залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати.

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