UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову продовжили запобіжний захід

Фото: Олексій Тандир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру до 21 липня 2024 року. Його звинувачують у смертельній ДТП у травні минулого року, внаслідок якої загинув боєць Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Відповідно до ухвали суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжили на два місяці - до 21 липня 2024 року включно.

Суддю Тандира звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Справа судді Тандира

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Також слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді було завершено. Справа перебуває на розгляді суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПСуд