Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову продовжили запобіжний захід

Справа судді Тандира

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Також слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді було завершено. Справа перебуває на розгляді суду.

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