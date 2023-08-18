Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру продовжили арешт

Печерський суд Києва на засіданні у п'ятницю, 18 серпня, залишив без змін запобіжний захід Тандиру, але продовжив його дію.

Підозрюваний Олексій Тандир залишатиметься під вартою до 9 вересня.

Що відомо про ДТП

Як відомо, вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше адвокати Тандира подали апеляцію, але суд залишив підозрюваного за ґратами.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

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