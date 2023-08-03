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Смертельна ДТП з нацгвардійцем. ДБР завершило розслідування проти судді

Фото: Олексій Тандир (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завершено досудове розслідування проти судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який спричинив смертельну ДТП на блокпості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як пише ДБР, під час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких: 

  • судово-медичні; 
  • хімічні; 
  • технічні; 
  • й інші. 

"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері  безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння", - пише пресслужба. 

Зазначається, що експертизи підтвердили вміст алкоголю в наданих зразка. Також стан сп’яніння підтверджено висновками інших експертиз.

Зокрема доведено:

  • порушення правил дорожнього руху;
  • недотримання заборон дорожніх знаків;
  • значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. Санкція передбачає позбавлення волі строком до 10 років. 

Смертельна ДТП з нацгвардійцем 

У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії біля одного з блокпостів столиці. На жаль, нацгвардієць загинув на місці. 

Тандира було затримано, після чого йому оголосили про підозру. Вже 27 травня суддю арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Вища рада правосуддя, зі свого боку, тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя. Експертиза тим часом підтвердила, що суддя перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Більше про резонансну ДТП читайте в матеріалі РБК-Україна.

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