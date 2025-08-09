Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждали жінки

ДТП в Україні

Зауважимо, що 26 липня, стало відомо, що під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси й збив кількох глядачів, що перебували в огородженій зоні.

Внаслідок аварії троє людей загинули.

До того ДТП сталася неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, народний депутат Ярослав Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.

Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.

