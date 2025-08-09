Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждали жінки

На Київщині сталася смертельна ДТП. Аварія сталася 9 серпня на дорозі між селами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

За даними ДСНС, повідомлення про інцидент надійшло об 11:18. Рятувальники провели деблокацію двох постраждалих - жінки та дитини 2013 року народження, яких передали медикам.

ДТП в Україні

Зауважимо, що 26 липня, стало відомо, що під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси й збив кількох глядачів, що перебували в огородженій зоні.

Внаслідок аварії троє людей загинули.

До того ДТП сталася неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, народний депутат Ярослав Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.

Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.

