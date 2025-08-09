Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждали жінки
На Київщині сталася смертельна ДТП. Аварія сталася 9 серпня на дорозі між селами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.
На автодорозі Северинівка - Насташка, неподалік однойменного села Білоцерківського району, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля.
Фото: На Київщині у ДТП загинула дитина, постраждали жінки (t.me/dsns_telegram)
За даними ДСНС, повідомлення про інцидент надійшло об 11:18. Рятувальники провели деблокацію двох постраждалих - жінки та дитини 2013 року народження, яких передали медикам.
Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер від отриманих травм.
Для ліквідації наслідків ДТП залучалися четверо рятувальників та одна одиниця техніки.
Місцеві правоохоронці з’ясовують обставини та причини аварії.
ДТП в Україні
Зауважимо, що 26 липня, стало відомо, що під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси й збив кількох глядачів, що перебували в огородженій зоні.
Внаслідок аварії троє людей загинули.
До того ДТП сталася неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, народний депутат Ярослав Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.
Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.
Також чим саме запам'ятався нардеп та що про нього відомо можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.