ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждали жінки

Субота 09 серпня 2025 13:59
UA EN RU
Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждали жінки Фото: На Київщині у ДТП загинула дитина, постраждали жінки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

На Київщині сталася смертельна ДТП. Аварія сталася 9 серпня на дорозі між селами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

На автодорозі Северинівка - Насташка, неподалік однойменного села Білоцерківського району, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля.

Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждали жінки

Фото: На Київщині у ДТП загинула дитина, постраждали жінки (t.me/dsns_telegram)

За даними ДСНС, повідомлення про інцидент надійшло об 11:18. Рятувальники провели деблокацію двох постраждалих - жінки та дитини 2013 року народження, яких передали медикам.

Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер від отриманих травм.

Для ліквідації наслідків ДТП залучалися четверо рятувальників та одна одиниця техніки.

Місцеві правоохоронці з’ясовують обставини та причини аварії.

ДТП в Україні

Зауважимо, що 26 липня, стало відомо, що під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси й збив кількох глядачів, що перебували в огородженій зоні.

Внаслідок аварії троє людей загинули.

До того ДТП сталася неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, народний депутат Ярослав Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.

Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.

Також чим саме запам'ятався нардеп та що про нього відомо можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Київська область
Новини
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН