Смертельна ДТП у Києві: суд відправив під варту працівника прокуратури Молочного

Деталі смертельної ДТП у Києві

У ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП. За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння.

Він наїхав на жінку, яка перебувала у пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській. Після аварії водій намагався втекти, але його оперативно затримали поліцейські.

Потерпіла зазнала важких травм і згодом померла у лікарні.

Декілька медіа припускають, що підозрюваний може бути сином відомого актора і колишнього коміка Андрія Молочного, який після 2014 року підтримував проросійські наративи та виїхав до РФ.

Що відомо про Андрія Молочного

Андрій Андрійович Молочний, 2001 року народження, у 2024 році подав декларацію як претендент на посаду головного спеціаліста у відділі кадрової роботи та держслужби Спеціалізованої прокуратури з питань оборони Центрального регіону.

У документі він зазначив місцем проживання село Чубинське, розташоване в Бориспільському районі Київської області. Згідно з декларацією, у цьому населеному пункті Молочний володіє квартирою площею 77,5 метрів квадратних, придбаною 24 червня 2020 року за 100 тисяч гривень.

У декларації за 2025 рік він вказав, що його дохід від роботи в прокуратурі склав 109 609 гривень. Також на його банківських рахунках зберігаються незначні кошти: 124 гривні в ПУМБ та 577 гривень в Універсал Банку.

Чи є фігурант смертельної аварії у столиці сином відомого коміка - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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