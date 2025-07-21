Смертельна ДТП у Києві: суд відправив під варту працівника прокуратури Молочного

Суд обрав запобіжний захід для працівника прокуратури Андрія Молочного, який у Києві збив жінку на пішохідній зоні та спробував утекти. Його взяли під варту без застави.
Про РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Працівника Київської прокуратури Андрія Молочного, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, суд взяв під варту без можливості внесення застави.
Таким чином суд повністю підтримав клопотання прокурора щодо запобіжного заходу для головного спеціаліста відділу прокуратури.
Керівник Офісу Генерального прокурора Руслан Кравченко особисто очолив групу прокурорів у цій справі. За його словами, він вирішив взяти справу під контроль, аби "ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності Офісу генпрокурора".
У ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП. За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння.
Він наїхав на жінку, яка перебувала у пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській. Після аварії водій намагався втекти, але його оперативно затримали поліцейські.
Потерпіла зазнала важких травм і згодом померла у лікарні.
Декілька медіа припускають, що підозрюваний може бути сином відомого актора і колишнього коміка Андрія Молочного, який після 2014 року підтримував проросійські наративи та виїхав до РФ.
Андрій Андрійович Молочний, 2001 року народження, у 2024 році подав декларацію як претендент на посаду головного спеціаліста у відділі кадрової роботи та держслужби Спеціалізованої прокуратури з питань оборони Центрального регіону.
У документі він зазначив місцем проживання село Чубинське, розташоване в Бориспільському районі Київської області. Згідно з декларацією, у цьому населеному пункті Молочний володіє квартирою площею 77,5 метрів квадратних, придбаною 24 червня 2020 року за 100 тисяч гривень.
У декларації за 2025 рік він вказав, що його дохід від роботи в прокуратурі склав 109 609 гривень. Також на його банківських рахунках зберігаються незначні кошти: 124 гривні в ПУМБ та 577 гривень в Універсал Банку.
Чи є фігурант смертельної аварії у столиці сином відомого коміка - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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