Смертельна ДТП у Дніпрі: стали відомі нові подробиці

Аварія сталася ввечері, коли водій BMW допустив зіткнення з Ford, який виконував маневр розвороту. РБК-Україна дізналося у поліції, що водієм BMW був місцевий житель 2005 року народження Валерій Олещенко. Його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними правоохоронців, загибла 10-річна дівчинка була донькою військового.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження).

Слідство вже встановило маршрут руху BMW до моменту аварії та отримало відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів справи. Призначено низку експертиз, серед яких молекулярно-генетична.

Слідчі подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно із законодавством, водію загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на строк до трьох років. Зараз триває досудове розслідування.