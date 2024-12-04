Смертельна ДТП у Дніпрі: 17-річному пасажиру обрали запобіжний захід

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру BMW, яке 1 грудня зіткнулося з автомобілем Ford, в результаті чого загинула 10-річна дівчинка. 17-річного хлопця відправили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з санкцією статті за такий злочин передбачає покарання у вигляді обмеженням волі строком від трьох до п'яти років або позбавленням волі строком від двох до п'яти років.

Неповнолітнього пасажира авто підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення за фактом ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

"За клопотанням Західної окружної прокуратури міста Дніпра 17-річному пасажиру автомобіля BMW обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб", - йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП у Дніпрі

Нагадаємо, 1 грудня в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля BMW не встиг уникнути зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Пізніше поліція повідомила про підозру 19-річному водію автомобіля BMW, який спричинив смертельну аварію. У результаті ДТП загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford.

Водію BMW суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Водночас раніше у мережі з'явилася інформація, що BMW належить 17-річному хлопцю і саме він перебував за кермом під час ДТП..

Зокрема про те, що хлопцю належить автомобіль, свідчать десятки відео в його соціальних мережах, на яких він не приховує факт перевищення швидкості під час руху. Також відомо й те, що законного права сідати за кермо у свої 17 років хлопець також не має.

Раніше він вже фігурував у ДТП: влітку на пішохідному переході на своєму чорному BMW він збив двох підлітків та втік з місця події. Згодом його нібито затримали та навіть було відкрито кримінальне провадження. Однак хлопця так і не покарали.

Однак, за інформацією правоохоронців, за кермом все ж перебував не він, а його 19-річний друг.

Поліція оприлюднила маршрут BMW. Згідно з фотографіями, 17-річний хлопець зайняв пасажирське сидіння.

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