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Смертельна ДТП на блокпосту під Києвом: водій отримав підозру

Фото: водій збив військового на блокпосту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На блокпосту біля Києва знову збили військового. Наразі водієві повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.

В разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Смертельна ДТП в Києві

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП. Під час аварії автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Не перший випадок

Це не перша ДТП за участю військових. А саме:

  • 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці. Аварія трапилась під час комендантської години.
     
  • 25 травня водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На цю мить суддя Тандир перебуває під вартою.

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КиївДТП