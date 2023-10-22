Смертельна ДТП на блокпосту під Києвом: водій отримав підозру

На блокпосту біля Києва знову збили військового. Наразі водієві повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.
В разі доведення провини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП. Під час аварії автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.
Це не перша ДТП за участю військових. А саме:
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