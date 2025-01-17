Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Що відомо про злочинну групу та квартирну "схему"

Правоохоронці розповіли, що двоє зловмисників впродовж років використовували певну "схему":

входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю;

переписували на себе їхнє житло;

після цього - давали господарям смертельну дозу отрути.

"Оперативники та слідчі викрили організаторів злочинної схеми та запобігли вбивству 66-річного чернігівця, який має інвалідність по зору", - повідомили у Національній поліції.

Оперативники встановили, що 44-річний та 34-річний чернігівці підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю.

"Шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, в яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт). Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна", - пояснили правоохоронці.

Спиртовмісні речовини, знайдені правоохоронцями (фото: npu.gov.ua)

Зазначається, що спільники були затримані оперативниками (за силової підтримки спецпідрозділу КОРД) під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною.

Один із затриманих чоловіків (фото: npu.gov.ua)

У результаті санкціонованих обшуків у фігурантів справи вилучили:

пляшки зі спиртовмісними речовинами;

сильнодіючі пігулки;

низку паспортів громадян;

Паспорти українців (фото: npu.gov.ua)

документи на майно (довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу);

Документи на майно (фото: npu.gov.ua)

пенсійні посвідчення;

десятки банківських карток;

Картки, вилучені у зловмисників (фото: npu.gov.ua)

мобільні телефони;

Мобільні телефони (фото: npu.gov.ua)

гроші;

Валюта (фото: npu.gov.ua)

гвинтівку;

гладкоствольну рушницю з набоями.

Зброя, знайдена поліцією (фото: npu.gov.ua)

Слідчі ГУНП у Чернігівській області оголосили обом зловмисникам підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розслідують скоєння шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Уточнюється, що підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

"Триває досудове розслідування, у рамках якого поліція встановлює всіх потерпілих від дій злочинної групи. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура", - підсумували у поліції.