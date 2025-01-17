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Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

П'ятниця 17 січня 2025 11:34
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Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів Шахраї труїли пенсіонерів і людей з інвалідністю заради квартир у Чернігівській області (фото: npu.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Чернігівській області викрили й затримали злочинну групу. Чоловіки роками труїли самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю заради квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Що відомо про злочинну групу та квартирну "схему"

Правоохоронці розповіли, що двоє зловмисників впродовж років використовували певну "схему":

  • входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю;
  • переписували на себе їхнє житло;
  • після цього - давали господарям смертельну дозу отрути.

"Оперативники та слідчі викрили організаторів злочинної схеми та запобігли вбивству 66-річного чернігівця, який має інвалідність по зору", - повідомили у Національній поліції.

Оперативники встановили, що 44-річний та 34-річний чернігівці підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю.

"Шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, в яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт). Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна", - пояснили правоохоронці.

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Спиртовмісні речовини, знайдені правоохоронцями (фото: npu.gov.ua)

Зазначається, що спільники були затримані оперативниками (за силової підтримки спецпідрозділу КОРД) під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною.

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Один із затриманих чоловіків (фото: npu.gov.ua)

У результаті санкціонованих обшуків у фігурантів справи вилучили:

  • пляшки зі спиртовмісними речовинами;
  • сильнодіючі пігулки;
  • низку паспортів громадян;

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Паспорти українців (фото: npu.gov.ua)

  • документи на майно (довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу);

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Документи на майно (фото: npu.gov.ua)

  • пенсійні посвідчення;
  • десятки банківських карток;

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Картки, вилучені у зловмисників (фото: npu.gov.ua)

  • мобільні телефони;

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Мобільні телефони (фото: npu.gov.ua)

  • гроші;

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Валюта (фото: npu.gov.ua)

  • гвинтівку;
  • гладкоствольну рушницю з набоями.

Смертельна доза заради квартири. У Чернігові двоє чоловіків роками труїли пенсіонерів

Зброя, знайдена поліцією (фото: npu.gov.ua)

Слідчі ГУНП у Чернігівській області оголосили обом зловмисникам підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розслідують скоєння шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Уточнюється, що підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

"Триває досудове розслідування, у рамках якого поліція встановлює всіх потерпілих від дій злочинної групи. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угрупування шахраїв, які переписували на себе нерухомість, викрили у Києві.

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Чернігівська область Національна поліція Шахраї Квартири Пенсіонери
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