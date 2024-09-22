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"Смертельна ангіна". В МОЗ розповіли, як вберегти себе від дифтерії

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дифтерія - це серйозне інфекційне захворювання, яке в основному уражає слизові оболонки дихальних шляхів і шкіру. При ускладненнях хвороба може негативно впливати на серце, нервову систему та нирки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку “Центру громадського здоров’я”.

 

Збудником є бактерія Corynebacterium diphtheriae, яка передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі, чханні, поцілунках, а також через контакт із забрудненими предметами, такими як посуд, іграшки або поверхні.

Найефективнішим захистом від дифтерії є вакцинація. Хоча вакциновані люди також можуть захворіти, перебіг хвороби в них набагато легший. У той час як близько 20% невакцинованих пацієнтів помирають, навіть отримуючи своєчасне лікування. Особливо високий рівень смертності спостерігається серед дітей до 5 років і дорослих старших за 40 років.

Симптоми 

Через 2–5 днів після зараження дифтерією можуть виникнути наступні симптоми:

  • сіра або біла плівка на мигдаликах та в горлі (фібринозні плівки);
  • біль у горлі та захриплість голосу;
  • гучний "гавкаючий" кашель;
  • збільшення лімфатичних вузлів на шиї;
  • набряк шиї;
  • утруднене дихання;
  • виділення з носа;
  • лихоманка та озноб;
  • загальна слабкість і втома.

Якщо дифтерію не лікувати, вона може викликати серйозні ускладнення, такі як:

  • проблеми з диханням;
  • цшкодження серця;
  • цраження нервової системи.

Особливо небезпечне ураження токсином нервів, що контролюють дихальні м'язи, оскільки це може призвести до їх паралічу і навіть до зупинки дихання.

Лікування

Усіх хворих на дифтерію необхідно негайно шпиталізувати, навіть якщо хвороба має легкий перебіг. Основним методом лікування є введення протидифтерійної сироватки, яка нейтралізує токсин у крові. Також застосовується антибактеріальна терапія для боротьби з інфекцією.

Коли робити щеплення?

Вакцинація проти дифтерії розпочинається ще в грудному віці. Перші три дози вакцини АКДП вводять у віці 2, 4 і 6 місяців. У 18 місяців проводять першу ревакцинацію. Наступні ревакцинації відбуваються у 6 і 16 років, а потім повторюються кожні 10 років.

Якщо дитина пропустила перші щеплення

Навіть якщо дитина пропустила свої перші дози вакцини, їй все одно потрібно пройти вакцинацію. Ваш сімейний лікар підкаже, як діяти, враховуючи кількість щеплень і вік дитини. Алгоритм безоплатної вакцинації відрізняється для дітей до та після 7 років, але при дотриманні кількості доз і правильних інтервалів вакцина забезпечує надійний захист.

Чи повинні вакцинуватися дорослі, які не знають про свої щеплення?

Так, дорослим обов’язково потрібно вакцинуватися. Якщо ви не впевнені щодо наявності щеплень проти дифтерії, зверніться до сімейного лікаря. Він складе для вас графік безкоштовної вакцинації, щоб за сім місяців ви отримали всі три дози первинного курсу вакцинації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як розпізнати й не захворіти на гарячку Західного Нілу.

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Мінстерство охорони здоров'я України