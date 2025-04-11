Смерть жінки на Буковині: поліція заперечує втечу підозрюваного, слідство триває
Смерть 27-річної жительки Буковини, яка потрапила до лікарні з численними травмами, розслідує поліція. Вже допитали свідків, призначили експертизи та спростовують чутки про втечу ймовірного підозрюваного.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції у Чернівецькій області.
У Чернівецькій області поліція розслідує обставини смерті 27-річної жінки, яка 10 квітня померла в лікарні після побиття. Правоохоронці спростовують чутки про втечу підозрюваного - за однією з версій, знайомий буковинки, ймовірно причетний до злочину, перебуває на місці.
Що відомо про побиття жінки
Інцидент стався ввечері 5 квітня в селищі Глибока. До поліції надійшло повідомлення про травмування місцевої мешканки. Жінку госпіталізували з численними забоями, гематомами та серйозними тілесними ушкодженнями.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Після смерті жінки справу перекваліфікували на ч. 2 ст. 121 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
Що вже дізналися у поліції
Під час брифінгу 11 квітня заступник начальника слідчого управління поліції Чернівецької області Сергій Бузумурга заявив, що у межах розслідування вже допитано свідків, призначено низку експертиз і проводяться всі необхідні слідчі дії. Він наголосив: інформація про нібито втечу підозрюваного не відповідає дійсності.
"Ми очікуємо результатів судово-медичної експертизи, яка визначить остаточну причину смерті. Після завершення всебічного й об’єктивного розслідування буде надано остаточну правову кваліфікацію події", - зазначив підполковник поліції.
Досудове розслідування триває.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у приватній стоматологічній клініці Києва трагічно помер 7-річний хлопчик після введення анестезії. Попри двогодинні реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медичними працівниками своїх обов’язків. Клініка відсторонила лікарку-анестезіолога та проводить внутрішнє розслідування.
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