Смерть на Всесвітніх іграх: італійського спортсмена знайшли непритомним на дистанції

Італійський учасник змагань зі спортивного орієнтування Маттіа Дебертоліс помер після того, як знепритомнів на дистанції під час Всесвітніх ігор-2025 у китайському Ченду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації спортивного орієнтування.
8 серпня Дебертоліс виступав у фіналі чоловічих змагань зі спортивного орієнтування. Забіг проходив за температури понад +30°C. На середині дистанції спортсмен знепритомнів і не зміг продовжити виступ.
Спочатку в офіційних протоколах його позначили, як такого що не фінішував – разом ще з 11-ма учасниками. Але після того, як атлет не давав про себе знати, розпочали пошуки та знайшли непритомним на змагальній трасі.
Організатори повідомили, що італійцю надали екстрену медичну допомогу та доправили до одного з провідних лікувальних закладів Китаю. Однак 12 серпня, через чотири дні після інциденту, спортсмен помер. Причина смерті наразі не встановлена.
29-річний Дебертоліс представляв національну збірну Італії на чемпіонатах та етапах Кубка світу зі спортивного орієнтування. У 2022 році він допоміг команді посісти п'яте місце у фіналі Кубка світу в естафеті.
