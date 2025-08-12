UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Смерть на Всесвітніх іграх: італійського спортсмена знайшли непритомним на дистанції

Фото: Маттіа Дебертоліс (orienteering.sport)
Автор: Андрій Костенко

Італійський учасник змагань зі спортивного орієнтування Маттіа Дебертоліс помер після того, як знепритомнів на дистанції під час Всесвітніх ігор-2025 у китайському Ченду.

Інцидент під час фіналу

8 серпня Дебертоліс виступав у фіналі чоловічих змагань зі спортивного орієнтування. Забіг проходив за температури понад +30°C. На середині дистанції спортсмен знепритомнів і не зміг продовжити виступ.

Спочатку в офіційних протоколах його позначили, як такого що не фінішував – разом ще з 11-ма учасниками. Але після того, як атлет не давав про себе знати, розпочали пошуки та знайшли непритомним на змагальній трасі.

Чотири дні боротьби за життя

Організатори повідомили, що італійцю надали екстрену медичну допомогу та доправили до одного з провідних лікувальних закладів Китаю. Однак 12 серпня, через чотири дні після інциденту, спортсмен помер. Причина смерті наразі не встановлена.

29-річний Дебертоліс представляв національну збірну Італії на чемпіонатах та етапах Кубка світу зі спортивного орієнтування. У 2022 році він допоміг команді посісти п'яте місце у фіналі Кубка світу в естафеті.

Раніше розповіли про трагедію в Японії, де двоє боксерів померли після боїв.

Також читайте про загибель олімпійської чемпіонки Лаури Дальмаєр , тіло якої знайшли у горах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени