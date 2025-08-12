Смерть на Всесвітніх іграх: італійського спортсмена знайшли непритомним на дистанції

Італійський учасник змагань зі спортивного орієнтування Маттіа Дебертоліс помер після того, як знепритомнів на дистанції під час Всесвітніх ігор-2025 у китайському Ченду.

Інцидент під час фіналу

8 серпня Дебертоліс виступав у фіналі чоловічих змагань зі спортивного орієнтування. Забіг проходив за температури понад +30°C. На середині дистанції спортсмен знепритомнів і не зміг продовжити виступ.

Спочатку в офіційних протоколах його позначили, як такого що не фінішував – разом ще з 11-ма учасниками. Але після того, як атлет не давав про себе знати, розпочали пошуки та знайшли непритомним на змагальній трасі.

Чотири дні боротьби за життя

Організатори повідомили, що італійцю надали екстрену медичну допомогу та доправили до одного з провідних лікувальних закладів Китаю. Однак 12 серпня, через чотири дні після інциденту, спортсмен помер. Причина смерті наразі не встановлена.

29-річний Дебертоліс представляв національну збірну Італії на чемпіонатах та етапах Кубка світу зі спортивного орієнтування. У 2022 році він допоміг команді посісти п'яте місце у фіналі Кубка світу в естафеті.