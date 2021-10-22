Смерть украинки во время съемок фильма в США: реакция МИД

По его словам, МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

"Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - отметил Николенко.

Что известно о Галине Хатчинс

Хатчинс имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных фильмах в Европе.

Переехав в США, Хатчинс в 2015 году окончила Американский институт кино. Известна своей работой над фильмами "Заклятый враг" (2020), "Blindfire" (2020) и "Дорогуша" (2019).

На съемках вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин произвел выстрел из огнестрельного оружия. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуза был ранен и находится в критическом состоянии.