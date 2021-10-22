UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Смерть украинки во время съемок фильма в США: реакция МИД

Автор: Анастасия Рокитна

На съемках фильма в США от выстрела актера Алека Болдуина погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая была родом из Украины. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

"Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - отметил Николенко.

Что известно о Галине Хатчинс

Хатчинс имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных фильмах в Европе.

Переехав в США, Хатчинс в 2015 году окончила Американский институт кино. Известна своей работой над фильмами "Заклятый враг" (2020), "Blindfire" (2020) и "Дорогуша" (2019).

На съемках вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин произвел выстрел из огнестрельного оружия. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуза был ранен и находится в критическом состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМИД Украины