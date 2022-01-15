Смерть туриста при восхождении на Говерлу: полиция открыла дело

По данным правоохранителей, в 13:40 на линию "102" поступило сообщение от спасателей, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу три человека сдвинулись в обрыв.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что в результате падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. После падения женщина позвонила спасателям и сообщить о случившемся.

Все туристы жители Одесской области.

"Ход проведения поисково-спасательных работ был затруднен сложными погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14:40 спасатели доставили пострадавшего мужчину в базу Заросляк и передали медикам, а в 15:50 - транспортировали пострадавшую женщину", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели тело погибшей и не обнаружили следов насильственной смерти

Полицейские квалифицировали смерть женщины по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".