Смерть у ТЦК Харкова: військові вперше прокоментували ситуацію

У Харкові чоловік загинув після падіння з вікна будівлі ТЦК. Військові заперечують чутки про насильство й закликають утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський ОТЦК та СП .

"Мережею розповсюджується повідомлення про нібито вбивство військовослужбовцями ТЦК та СП цивільного громадянина у Харкові", - зауважили в центрі.

Натомість співробітники ТЦК розповіли, як все було. За їх словами, під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно зі співробітниками Національної поліції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів.

"Чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було", - пояснили військові.

Однак, як повідомили в ТЦК, ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП.

"На місце події було викликано правоохоронців, для проведення слідчих дій. Під час попереднього вивчення обставин було встановлено, що чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі", - зауважили в центрі.

Командування і особовий склад ТЦК та СП заявило, що надають максимальне сприяння проведенню розслідуванню для з'ясування всіх обставин.

А також, до завершення слідчих дій наполегливо закликали громадян та представників медіа не робити попередніх висновків, дотримуватися інформаційної гігієни.

"Перевіряйте інформацію та утримуйтесь від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлень", - зазначили в ТЦК.