Смерть судьи Писанца: в ГБР не исключают версию умышленного убийства

По его словам, зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

"Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло", - рассказал Сухачев.

Уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", - уточнил он.

При этом Сухачев добавил: "Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость - будем обсуждать изменение квалификации".

Что известно о деле судьи Писанца

Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы. По факту смерти судьи правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева.

В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.