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Смерть Пригожина показала, що Путіну не можна довіряти, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Можлива смерть засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина є доказом того, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Welt.

"Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти", - наголосив чиновник.

Резніков зазначив, що зараз чиновники Кремля "поводяться як бандити та злочинці".

За словами міністра оборони, він не вважає, що загибель Пригожина будь-яким чином може вплинути на перебіг війни в Україні.

"Групи "Вагнера", яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті", - додав Резніков.

Що передувало

Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області впав бізнес-джет. За непідтвердженою інформацією, він належав засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Внаслідок інциденту ніхто не вижив. На борту перебували три пілоти та семеро пасажирів.

За даними Росавіації, у списку пасажирів значився і Пригожин. Офіційних повідомлень про його смерть поки що немає.

Однією з версій падіння літака, яку розповсюджують у мережі, є збиття системами протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що ще в червні влада РФ дозволила Пригожину з "вагнерівцями" переїхати до Білорусі після невдалої спроби державного перевороту.

Більш детально про авіакатастрофу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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Євген Пригожин