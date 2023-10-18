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Смерть не підтверджена, але з командувачем ЧФ РФ "точно не все гаразд", - Юсов

Росія, Середа 18 жовтня 2023 20:37
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Смерть не підтверджена, але з командувачем ЧФ РФ "точно не все гаразд", - Юсов Фото: командувач ЧФ РФ Віктор Соколов (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Смерть командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова, який, за повідомленнями, нібито загинув внаслідок удару української крилатої ракети по його штабу минулого місяця, залишається непідтвердженою.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Post.

Юсов заявив, що "досі немає підтвердження" "ліквідації" адмірала Віктора Соколова.

"Що є доведеним фактом, так це те, що було ліквідовано багато "мідних кашкетів", в тому числі й командний склад ЧФ... Що стосується Соколова, то з ним точно не все гаразд. Якщо і як тільки його смерть буде підтверджена, ми обов'язково проінформуємо громадськість", - пояснив він.

Що відомо про Соколова

Доля Соколова залишалася загадкою з моменту українського удару по штабу Чорноморського флоту 22 вересня.

Сили спеціальних операцій (ССО) України оголосили 25 вересня, що Соколов був серед 34 офіцерів, які загинули під час атаки.

Однак вже пізніше Служба безпеки України повідомила, що "з'ясовує" деталі нападу, заявивши, що "багато загиблих ще не ідентифіковані, оскільки частини тіл були розкидані".

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