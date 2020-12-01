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Смерть пациентов на ИВЛ: комиссия подозревает администрацию больницы в халатности

Львовская область, Вторник 01 декабря 2020 22:14
Смерть пациентов на ИВЛ: комиссия подозревает администрацию больницы в халатности
Фото: больничная палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительственная комиссия сделала предварительные выводы относительно смерти пациентов, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, из-за обесточивания Жовковской больницы во Львовской области. Руководство медучреждения подозревают в халатности.

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

Комиссия считает, что в момент обесточивания медработники больницы оказывали пациентам помощь в полном объеме, а вот руководство заведения не сделало ничего, чтобы подсоединить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию.

Комиссия подготовила обращение в Жовковский районный совет, который является владельцем больницы, с инициативой увольнения руководства медицинского учреждения. Также руководство больницы должно немедленно выработать алгоритм действий на случай обесточивания.

"Департамент ОГА проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", - отметили в ОГА.

Напомним, на выходных в городе Жовква из-за отсутствия электричества умерли два пациента, которые находились на аппаратах ИВЛ. Из-за этого полиция возбудила уголовное дело.

После этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуацию в Жовковской больнице проверит правительственная комиссия. Степанов добавил, что врачи учреждения пытались спасти пациентов.

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