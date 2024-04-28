Смерть Навального. WSJ розкрило дані розвідслужби США щодо "ролі" Путіна

Як зазначається у доповіді, американські спецслужби встановили, що Путін, скоріш за все, не віддавав наказу вбити Навального у лютому, хоча це не звільняє його від відповідальності.

Висновок був узгоджений посадовими особами Центрального розвідувального управління, Офісу директора національної розвідки та розвідувального підрозділу Держдепартаменту США.

За даними видання, оцінка американської розвідки ґрунтується на низці секретних розвідувальних даних, загальнодоступних фактах і те, як час смерті Навального затьмарив переобрання Путіна на другий термін.

Джерела The Wall Street Journal не сказали, чи оцінили США, як саме помер Навальний, хоча повідомлялося, що він пішов з життя від "синдрому раптової смерті", який є загальним терміном, що використовується для опису різних серцевих синдромів.

Водночас давній союзник Навального Леонід Волков заперечив оцінку американської розвідки і сказав, що всі, хто стверджує, що Путін не знав про смерть Навального, "явно нічого не розуміють у тому, як управляється сучасна Росія".

"Ідея про те, що Путін не був поінформований і не схвалив вбивство Навального, просто смішна", - сказав він.