Смерть Навального може погіршити відносини Сербії з Росією, - Вучич

Він заявив, що був нажаханий новиною про смерть Навального - критика режиму президента РФ Володимира Путіна. І додав, що нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США.

Це був перший випадок, коли президент Сербії публічно висловився щодо смерті Навального.

Водночас, зазначив Вучич, Сербія все ще не обговорює запровадження санкцій проти Росії.

Попри війну Росії, Вучич досі підтримував добрі відносини з Кремлем й одночасно намагався наблизити свою країну до вступу в ЄС.

Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Смерть Олексія Навального

В п'ятницю, 16 лютого, 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Згодом в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили про смерть політика.

Офіційні причини смерті Навального досі не названі. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ ймовірною причиною назвали відрив тромбу.

Тим часом днями Сербія отримала чергову партію зброї від Росії, попри міжнародні санкції через повномасштабне вторгнення в Україну.

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