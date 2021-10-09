Смерть нардепа, назначение нового спикера и очередное дело против Медведчука: новости за 8 октября

В Киеве скончался народный депутат Антон Поляков, Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной рады, Виктору Медведчуку объявили новое подозрение. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 8 октября - в материале РБК-Украина.

Стефанчук стал новым спикером Рады: решение нардепов

Народные депутаты избрали нового спикера Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания. Парламентарии поддержали назначение Стефанчука 261 голосом.

Подробнее о том, как голосовали нардепы – в материале РБК-Украина.

В Киеве скончался нардеп Антон Поляков

Народный депутат Антон Поляков умер в Киеве ночью 8 октября. Как стало известно, около трех часов ночи нардеп поймал такси недалеко от остановки общественного транспорта в Днепровском районе. В такси ему стало плохо. Машину с нардепом остановила полиция за нарушение ПДД. Поляков был без сознания, медики не смогли его реанимировать. Все ценные вещи были при нем.

Сейчас есть две версии причины его смерти: хроническое заболевание, а также отравление: как самостоятельно, так и другим лицом. Подробнее о том, что известно о смерти Полякова - в материале РБК-Украина.

Медведчуку объявили новое подозрение

Народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили новое подозрение. Егоподозревают в госизмене. Новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Речь идет о том, что украинская сторона на поставках угля профинансировала пророссийских террористов на оккупированном Донбассе на 200 млн гривен. В деле фигурируют также высшие должностные лица Украины и Нацбанка. Прокуратура в суде попросит для Медведчука содержание под стражей. Также будут просить назначить альтернативу в виде залога на сумму 1 млрд гривен.

Мецгеру вручили новое подозрение, прокуратура в суде будет просить арест главы Укрэксимбанка

Главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение по делу нападения на журналистов программы "Схемы". Его подозревают в ограничении передвижения журналистов. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она сообщила, что прокуратура будет просить суд отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест. Кроме того, сегодня Мецгеру вручили еще одно подозрение - по ч.2 ст.146 УКУ.

На севере Афганистана произошел взрыв в шиитской мечети. Десятки погибших

На севере Афганистана в крупном городе Кундуз произошел взрыв в шиитской мечети. На данный момент информация о количестве жертв от разных источников существенно разнится. По словам очевидцев, погибли около 100 человек, еще несколько десятков ранены. В то же время другие местные СМИ пишут о порядка 30 погибших и 70 раненых.

Взрыв прогремел при большом стечении людей на пятничную молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие бомбу внутри мечети.

Нобелевская премия 2021 года: список имен всех лауреатов

Норвежский нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии.

Нобелевскую премию по литературе получил писатель Абдулразак Гурна "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид В. Макмиллан "за развитие асимметричного органокатализа".

Нобелевскую премию 2021 года по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан "за открытие рецепторов температуры и прикосновения".

Нобелевскую премию мира получили Мария Рессо и Дмитрий Муратов "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Будет солнечно, но ночью ударят морозы: прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине на выходных 9-10 октября будет сухой, но холодной. В частности, столбики термометров ночью в большинстве областей опустятся до отметки 0...+2 градуса.

Подробнее о погоде на выходных – в материале Styler.