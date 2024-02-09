Смерть мобілізованого з інвалідністю у військовій частині: Лубінець розповів про розслідування

За словами Лубінця, за його запитом спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті чоловіка. Мова йде про:

непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного;

невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

"Окрім того, задля недопущення в подальшому вчинення таких правопорушень, звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП", - пише омбудсмен.

Лубінець додав, що хід досудових розслідувань щодо смерті чоловіка перебуває під його постійним контролем.

Смерть мобілізованого з інвалідністю у військові частині

Ще на початку серпня 2023 року одеські ЗМІ писали про смерть мобілізованого із селища Ширяєво, який був "інвалідом з дитинства з епілепсією". Пізніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ТЦК мав документи, які свідчили про те, що чоловік був здоровий та придатний до служби. Документи були надані лікарнею, де він проходив медкомісію.

Під час досудового розслідування слідчі перевіряли законність призову на військову службу чоловіка з урахування стану його здоров'я й обставини надання медичної допомоги мобілізованому після приступу епілепсії.

Як відзначив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, всіх винних мають покарати, втім, для цього необхідно дочекатися офіційних результатів слідства.