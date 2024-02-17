Смерть мобілізованого з епілепсією у військовій частині: Гуменюк розповіла про розслідування

"Збройні сили України не зацікавлені у тому, щоб на службі знаходились люди з неналежним станом здоров'я. Вони будуть нездатні виконувати бойове завдання. Жоден командир в цьому не зацікавлений", - заявила Гуменюк.

За словами речниці, рішення щодо мобілізації й призову на службу приймається на підставі відповідних документів. Наразі триває розслідування в якому виявлені 2 основних акценти:

непроведення належного медичного огляду перед призовом;

неякісне надання допомоги безпосередньо під час інциденту.

Як пояснила Гуменюк, під час призову чоловіка ТЦК спирались на документи, які підтверджували те, що загиблий пройшов комісію за місцем проживання.

"До речі, зауважу, що військово лікарські комісії, які працюють в такому випадку, визначаючи придатність військовозобов'язаних до служби, організовуються й функціонують на базі місцевих органів влади. Таким чином, пройшовши комісію, загиблий надав ТЦК документи в яких було зазначено, що він здоровий. В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", - додала Гуменюк.

Наразі щодо обставин смерті чоловіка триває розслідування. Військове командування повністю сприяє розслідуванню й надає усі дані, а також свідчення учасників події, аби встановити в якій стадії відбулась фатальна помилка.

"Звісно, після висновку, досудового розслідування, яке відбувається під наглядом спеціалізованої прокуратури, з нашого боку, з боку військового командування відбувається повне сприяння. Ми зацікавлені в тому, щоб на службу йшли вмотивовані та здорові люди", - відзначила Гуменюк.

Смерть мобілізованого з інвалідністю у військові частині

Ще на початку серпня 2023 року одеські ЗМІ писали про смерть мобілізованого із селища Ширяєво, який був "інвалідом з дитинства з епілепсією".

Під час досудового розслідування слідчі перевіряли законність призову на військову службу чоловіка з урахування стану його здоров'я й обставини надання медичної допомоги мобілізованому після приступу епілепсії.

Як відзначив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, всіх винних мають покарати, втім, для цього необхідно дочекатися офіційних результатів слідства.

За словами омбудсмена Дмитра Любінця, хід досудових розслідувань щодо смерті чоловіка перебуває під його постійним контролем.